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Заседание СНБО. Обсудили пути противодействия попыткам аннексировать украинские территории

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30.09.2022, 16:57
Заседание СНБО. Обсудили пути противодействия попыткам аннексировать украинские территории - Фото
Фото: ОП

На созванном президентом Владимиром Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Была заслушана информация председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, в. о. главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории.

Главы Донецкой, Луганской, Херсонской областных военных администраций и постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Отмечалось, что во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы.

Обсуждались меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.

  • Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский аннексия снбо
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