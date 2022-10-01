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Заявление Путина об "аннексии" изменило ситуацию и ускорило подачу заявки в НАТО – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 20:09
Заявление Путина об
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Подписание заявления на вступление в НАТО было ускорено заявлением Кремля о новой "аннексии" территорий Украины, сказал в эфире национального телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, заявление российского диктатора Владимира Путина о новой "аннексии" территорий Украины стало "коренным изменением обстоятельств" и основанием для более решительных действий – в том числе для подписания заявления на ускоренное вступление в НАТО.  

"Ситуация кардинально изменилась, и даже те страны, которые до сих пор критически настроены относительно членства Украины в НАТО, вынуждены пересмотреть свою позицию исходя из этих новых обстоятельств", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что заявка Украины на вступление в Евросоюз тоже сначала воспринималась как "преждевременная", но сама ее подача вызвала изменение ситуации в ЕС и в итоге привела к тому, что Украина получила статус страны-кандидата.

"Нынешнее заявление точно так же меняет логику и динамику процесса", – сказал Кулеба.  

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отреагировал.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО. Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.
Сергій Бережний
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вступление в НАТО нато дмитрий кулеба
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