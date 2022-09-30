Столтенберг отреагировал на подачу Украиной заявки на членство в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что, согласно решению Мадридского саммита, Украина имеет право выбирать собственный путь, но сейчас внимание НАТО сосредоточено на оказании немедленной поддержки Украине. Об этом он заявил на брифинге сегодня.

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"Каждая страна может подать заявку, дверь будет оставаться открытой для всех", – сказал Столтенберг в ответ на вопрос, возможна ли для Украины такая же ускоренная процедура вступления, как для Финляндии и Швеции.

"На саммите в Мадриде мы подчеркнули, что Украина имеет право выбирать свой путь. Подчеркиваю, что решение мы принимаем, достигнув консенсуса между всеми 30 членами, поэтому сейчас мы хотим оказывать немедленную помощь Украине, чтобы она могла сдерживать жестокое вторжение России. Это то, на чем сосредоточен фокус нашего внимания", – сказал Столтенберг.

Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.

На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Вадим Ребрина

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