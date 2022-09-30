UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Путь Украины в НАТО будет более коротким, чем у Швеции и Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 20:57
Подоляк: Путь Украины в НАТО будет более коротким, чем у Швеции и Финляндии - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео 24 канала)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО с Альянсом "происходили консультации". Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подоляк заявил, что путь Украины в НАТО будет "более коротким и интересным", чем у Швеции и Финляндии.

По его мнению, НАТО должен быть заинтересован в членстве Украины, поскольку она имеет уникальный опыт участия в "войне большой интенсивности современного типа".

"С точки зрения войны Россия уже понимает, что она проиграет. И это будет важным рычагом. Мне кажется, что как только Украина ставит точку в войне, освобождает свои территории, вот в этот момент, через день, Украина уже будет, наверное, в НАТО", – сказал Подоляк.

Он заявил, что до подписания президентом Зеленским заявки с НАТО "проходили консультации на уровне и экспертов, и первых лиц государства, и блока НАТО".

"Украина идет нетрадиционно. Украина говорит, что можно брать на себя ответственность и можно перепрыгнуть сразу через несколько ступенек для того, чтобы получить результат. И НАТО согласится на это, потому что сегодня не до формальных правил", – сказал Подоляк.

  • Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.
  • На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
  • Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Столтенберг отреагировал.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский нато михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 