Подоляк: Путь Украины в НАТО будет более коротким, чем у Швеции и Финляндии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО с Альянсом "происходили консультации". Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Подоляк заявил, что путь Украины в НАТО будет "более коротким и интересным", чем у Швеции и Финляндии.

По его мнению, НАТО должен быть заинтересован в членстве Украины, поскольку она имеет уникальный опыт участия в "войне большой интенсивности современного типа".

"С точки зрения войны Россия уже понимает, что она проиграет. И это будет важным рычагом. Мне кажется, что как только Украина ставит точку в войне, освобождает свои территории, вот в этот момент, через день, Украина уже будет, наверное, в НАТО", – сказал Подоляк.

Он заявил, что до подписания президентом Зеленским заявки с НАТО "проходили консультации на уровне и экспертов, и первых лиц государства, и блока НАТО".

"Украина идет нетрадиционно. Украина говорит, что можно брать на себя ответственность и можно перепрыгнуть сразу через несколько ступенек для того, чтобы получить результат. И НАТО согласится на это, потому что сегодня не до формальных правил", – сказал Подоляк.

Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.

На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Столтенберг отреагировал.

Вадим Ребрина

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