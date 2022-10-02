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"Помнят когти империи РФ". За 48 часов заявку Украины в НАТО поддержали 10 стран – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 15:31
Михаил Подоляк (Скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в течение первых 48 часов с момента подписания президентом Владимиром Зеленским заявки на вступление Украины в НАТО уже 10 стран-членов Альянса выступили "за".

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"В основном это страны, хорошо помнящие ядовитые когти российской империи. Спасибо союзникам за демонстрацию лидерства и ответственности. История создается сегодня", – заявил Подоляк.

Сегодня президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии подписали совместное заявление, в котором "твердо поддержали" решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году относительно будущего членства Украины. Также они призвали всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

29 сентября министр иностранных дел Канады Мелани Жоли тоже высказалась в поддержку членства Украины в НАТО. В США считают, что "процесс в Брюсселе следует рассмотреть в другое время".

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания заявки. Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.
Оксана Житнюк
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нато заявка михаил подоляк
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