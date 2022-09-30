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США считают, что не время для вступления Украины в НАТО. Канада и страны Балтии – "за"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 23:27
США считают, что не время для вступления Украины в НАТО. Канада и страны Балтии –
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты считают, что процесс вступления Украины в НАТО "следует рассмотреть в другое время", а сейчас лучше сосредоточиться на практической поддержке Украины. Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

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"Соединенные Штаты на протяжении десятилетий четко заявляли, что мы поддерживаем политику открытых дверей для НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться", — сказал Салливан.

"Сейчас мы считаем, что лучший способ поддержать Украину — это практическая поддержка на местах в Украине, и что процесс в Брюсселе следует рассмотреть в другое время", — заявил он.

Вместе с тем министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном высказалась в поддержку членства Украины в НАТО.

Также главы МИД стран Балтии заявили, что они выступают за скорейшее присоединение Украины к Альянсу. Свои позиции глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовали в Twitter.

  • Сегодня Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отреагировал.
  • Ранее сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО с Альянсом "происходили консультации". Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

Вадим Ребрина
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