Президенты девяти стран НАТО призвали "существенно увеличить" военную помощь Украине
Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы в воскресенье, 2 октября, опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
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Под заявлением подписались Милош Земан (Чехия), Алар Карис (Эстония), Эгилс Левитс (Латвия), Гитанас Науседа (Литва), Стево Пендаровский (Северная Македония), Мило Джуканович (Черногория), Анджей Дуда (Польша), Клаус Йоханнис (Румыния), Зузана Чапутова (Словакия).
Они подчеркнули, что не признаю́т и никогда не признáют попытки России аннексировать какую-либо часть украинской территории и поддерживают Украину в ее защите от российского вторжения.
"Мы твердо поддерживаем решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины. <...> Призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине", – говорится в заявлении.
"Каждый, кто совершает преступления агрессии, должен быть привлечен к ответственности", – заявили президенты.
- Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
- Советник председателя ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО. Он также выразил мнение, что Североатлантический союз согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.
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