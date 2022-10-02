Президенты девяти стран НАТО призвали "существенно увеличить" военную помощь Украине

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы в воскресенье, 2 октября, опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Под заявлением подписались Милош Земан (Чехия), Алар Карис (Эстония), Эгилс Левитс (Латвия), Гитанас Науседа (Литва), Стево Пендаровский (Северная Македония), Мило Джуканович (Черногория), Анджей Дуда (Польша), Клаус Йоханнис (Румыния), Зузана Чапутова (Словакия).

Они подчеркнули, что не признаю́т и никогда не признáют попытки России аннексировать какую-либо часть украинской территории и поддерживают Украину в ее защите от российского вторжения.

"Мы твердо поддерживаем решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины. <...> Призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине", – говорится в заявлении.

СПРАВКА. В начале апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация. В ней говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а следующим шагом для них должно стать получение ПДЧ. Пока обе страны ПДЧ так и не получили, однако . В начале апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация. В ней говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а следующим шагом для них должно стать получение ПДЧ. Пока обе страны ПДЧ так и не получили, однако Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями

"Каждый, кто совершает преступления агрессии, должен быть привлечен к ответственности", – заявили президенты.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО. Он также выразил мнение, что Североатлантический союз согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.