НАТО упомянул Украину в новой стратегической концепции. Напомнил о Бухаресте-2008

НАТО упомянул Украину в новой стратегической концепции, напомнив о решении Бухарестского саммита Альянса 2008 года, который закрепил – Украина и Грузия будут членами НАТО через план действий по членству. Об этом говорится в тексте новой стратегической концепции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украина упоминается в статье 41, в которой говорится, что безопасность стран, стремящихся стать членами НАТО, тесно связана с безопасностью Альянса. НАТО решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность таких стран.

Кроме того, Альянс будет укреплять политический диалог с этими странами, помогать укреплять их устойчивость против "злонамеренного вмешательства", наращивать их возможности и усиливать практическую поддержку для продвижения их евроатлантических устремлений.

"Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", – говорится в тексте стратегической концепции.

СПРАВКА. В начале апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ней говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а следующим шагом для них должно стать получение ПДЧ. Пока обе страны ПДЧ так и не получили, однако . В начале апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ней говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а следующим шагом для них должно стать получение ПДЧ. Пока обе страны ПДЧ так и не получили, однако Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Сегодня на саммите в Мадриде НАТО принял обновленную с 2010 года стратегическую концепцию. Теперь Россия в ней названа не партнером, а "наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов Альянса, миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

Читайте также: Зеленский на саммите НАТО: Россия училась по правилам ленинградской подворотни – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.