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НАТО упомянул Украину в новой стратегической концепции. Напомнил о Бухаресте-2008

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29.06.2022, 16:41
НАТО упомянул Украину в новой стратегической концепции. Напомнил о Бухаресте-2008 - Фото
Иллюстративное фото – depositphotos.com

НАТО упомянул Украину в новой стратегической концепции, напомнив о решении Бухарестского саммита Альянса 2008 года, который закрепил – Украина и Грузия будут членами НАТО через план действий по членству. Об этом говорится в тексте новой стратегической концепции.

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Украина упоминается в статье 41, в которой говорится, что безопасность стран, стремящихся стать членами НАТО, тесно связана с безопасностью Альянса. НАТО решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность таких стран.

Кроме того, Альянс будет укреплять политический диалог с этими странами, помогать укреплять их устойчивость против "злонамеренного вмешательства", наращивать их возможности и усиливать практическую поддержку для продвижения их евроатлантических устремлений.

"Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", – говорится в тексте стратегической концепции.

СПРАВКА. В начале апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ней говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а следующим шагом для них должно стать получение ПДЧ. Пока обе страны ПДЧ так и не получили, однако Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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Марк Сировой
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Украина нато ПДЧ бухарестский саммит стратегическая концепция
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