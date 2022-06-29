Утверждена новая стратегия НАТО: Россия – наиболее серьезная и прямая угроза для Альянса

На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе".

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Формулировка об угрозе, которую представляет Российская Федерация, помещена в разделе "Стратегическая обстановка" (пункт 8).

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Сергей Бережной

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