Утверждена новая стратегия НАТО: Россия – наиболее серьезная и прямая угроза для Альянса
29.06.2022, 16:04
Флаг НАТО (Фото - EPA)
На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе".
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Формулировка об угрозе, которую представляет Российская Федерация, помещена в разделе "Стратегическая обстановка" (пункт 8).
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