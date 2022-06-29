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Утверждена новая стратегия НАТО: Россия – наиболее серьезная и прямая угроза для Альянса

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 16:04
Утверждена новая стратегия НАТО: Россия – наиболее серьезная и прямая угроза для Альянса - Фото
Флаг НАТО (Фото - EPA)

На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе".

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Формулировка об угрозе, которую представляет Российская Федерация, помещена в разделе "Стратегическая обстановка" (пункт 8).

Новость дополняется

Сергей Бережной
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российская угроза нато стратегия
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