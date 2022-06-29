Зеленский сравнил политику открытых дверей НАТО со старым турникетом в киевском метро

Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО, на котором РФ должны признать угрозой в стратегической концепции Альянса.

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"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно?" – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности – и Альянс должен найти ей место в общем пространстве безопасности. Президент также считает, что необходимо изменить понимание восточного фланга НАТО.

По его словам, необходимо избавиться от серой зоны и обеспечить безопасность только с Украиной. Он призвал участников саммита подумать над фактом, что Украина, не являясь членом НАТО, хоть и с западной поддержкой, самостоятельно сдерживает государство, которое Альянс определяет своей основной угрозой.

"Разве случайно, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", – подчеркнул Зеленский.

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Марк Сировой

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