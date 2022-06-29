UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский сравнил политику открытых дверей НАТО со старым турникетом в киевском метро

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 15:40
Зеленский сравнил политику открытых дверей НАТО со старым турникетом в киевском метро - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО, на котором РФ должны признать угрозой в стратегической концепции Альянса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно?" – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности – и Альянс должен найти ей место в общем пространстве безопасности. Президент также считает, что необходимо изменить понимание восточного фланга НАТО.

По его словам, необходимо избавиться от серой зоны и обеспечить безопасность только с Украиной. Он призвал участников саммита подумать над фактом, что Украина, не являясь членом НАТО, хоть и с западной поддержкой, самостоятельно сдерживает государство, которое Альянс определяет своей основной угрозой.  

"Разве случайно, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: В Мадриде стартует исторический саммит НАТО — чего стоит ожидать 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский нато саммит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 