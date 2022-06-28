В Мадриде начинается саммит НАТО. Генсек Альянса позвонил Зеленскому

За день до начала исторического саммита НАТО в Мадриде, где, как ожидается, союзники назовут Россию непосредственным врагом коллективной безопасности, генсек Альянса созвонился с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в наращивании поддержки для противостояния вторжению РФ в Украину.

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По словам Йенса Столтенберга в Twitter, он обсудил с главой воюющей страны ход боевых действий.

"На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас", – заверил генсек Альянса.

Президент подтвердил разговор с генсеком НАТО, рассказал, что "скоординировали позиции в канун Мадридского саммита".

"Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", – подчеркнул Зеленский.

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36-й саммит НАТО, приуроченный к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде, с предваряющими его публичными мероприятиями, которые начнутся с 28 июня. Там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в том числе по расширению НАТО (в ближайшее время за счет Швеции и Финляндии). Война России против Украины будет второй главной темой саммита.

Публичные мероприятия на саммите будут транслироваться на сайте НАТО, где в плеере можно выбрать украинский язык перевода. Расписание саммита доступно здесь.

26 июня Столтенберг анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Альянса.

Также 26 июня испанская El Pais написала, что НАТО на саммите договорится о "крупнейшем военном развертывании".

Евгений Пилипенко

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