UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мадриде начинается саммит НАТО. Генсек Альянса позвонил Зеленскому

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 10:54
В Мадриде начинается саммит НАТО. Генсек Альянса позвонил Зеленскому - Фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: пресс-служба президента)

За день до начала исторического саммита НАТО в Мадриде, где, как ожидается, союзники назовут Россию непосредственным врагом коллективной безопасности, генсек Альянса созвонился с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в наращивании поддержки для противостояния вторжению РФ в Украину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Йенса Столтенберга в Twitter, он обсудил с главой воюющей страны ход боевых действий.

"На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас", – заверил генсек Альянса.

Президент подтвердил разговор с генсеком НАТО, рассказал, что "скоординировали позиции в канун Мадридского саммита".

"Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: "Мы будем воевать за каждый дюйм". Столтенберг – о реакции НАТО, если Россия атакует Литву

36-й саммит НАТО, приуроченный к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде, с предваряющими его публичными мероприятиями, которые начнутся с 28 июня. Там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в том числе по расширению НАТО (в ближайшее время за счет Швеции и Финляндии). Война России против Украины будет второй главной темой саммита.

Публичные мероприятия на саммите будут транслироваться на сайте НАТО, где в плеере можно выбрать украинский язык перевода. Расписание саммита доступно здесь.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война нато йенс столтенберг мадрид саммит нато
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 