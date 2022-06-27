"Мы будем воевать за каждый дюйм". Столтенберг – о реакции НАТО, если Россия атакует Литву

Североатлантический альянс будет воевать "за каждый дюйм" территории стран-членов Альянса, если Россия решит вторгнуться в страны Балтии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он угрозу атаки на восточный фланг Альянса реальной, и как отреагирует НАТО, если вторжение состоится.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генсек организации напомнил, что НАТО существует для того, "чтобы оберегать и защищать всех союзников по Альянсу".

Он добавил, что их контингент на восточном фланге начал усиливаться с 2014 года, когда Россия вторглась в Крым и Донбасс, а резкое наращивание присутствия началось со дня полномасштабного нападения РФ на Украину. Сейчас большая часть сил быстрого реагирования НАТО дислоцирована именно в странах Балтии, подчеркнул Столтенберг.

"Цель такого наращивания присутствия – направить сигнал, что мы готовы охранять и защищать каждый дюйм нашей территории, включая, конечно, Литву и другие страны Балтии. Делая это, мы обеспечиваем надежное сдерживание, цель которого – не в провоцировании конфликта, а в его предотвращении", – объяснил он.

Как в дни до полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО повторил, что они "обеспокоены наращиванием военной мощи" в Калининграде, в том числе продвинутых боевых систем.

"Я уверен, что Москва, президент Путин, понимает наши гарантии коллективной безопасности – и последствия нападения на страну-союзницу в НАТО: оно повлечет ответ всего Альянса", – подытожил Столтенберг.

Читайте также: Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО — Politico

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.