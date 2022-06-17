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Литва прерывает железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 23:57
Литва прерывает железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область - Фото
Флаг Литвы (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на субботу прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Антон Алиханов.

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По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский анклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

Алиханов заявил, что этим решением "Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС".

Сергей Бережной
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санкции транзит литва Калининградская область
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