Литва прерывает железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область
17.06.2022, 23:57
Флаг Литвы (фото - iStock/Global Images Ukraine)
Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на субботу прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Антон Алиханов.
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По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский анклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы.
Алиханов заявил, что этим решением "Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС".
- 10 июня присоединение в полном объеме к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Беларуси утвердил Федеральный совет Швейцарии.
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