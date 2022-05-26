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Литва считает неадекватными призывы умиротворить Путина уступками Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 17:31
Литва считает неадекватными призывы умиротворить Путина уступками Украины - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото — ЕРА)

Предложения некоторых западных политиков и других публичных лиц отдать часть Украины российским оккупантам, чтобы якобы умиротворить их лидера Владимира Путина, "в корне неадекватны". Об этом заявил BNS литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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Он выразил мнение, что такие заявления опасны не только для Украины, но и для других стран, включая Литву.

"Потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом, но и нормализуют то, что этот режим делает. Это очень сильный сигнал всем остальным агрессорам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все в порядке", – сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис заявил, что любая нормализация отношений с путинским режимом ему "непонятна", а заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и глав некоторых государств в этом направлении "в корне неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня".

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Министр подчеркнул, что об окончании войны объявит только официальный Киев.

"Киев скажет, когда закончится война и на каких условиях. Ни одно государство в мире не может говорить за них, потому что за эту войну украинцы платят кровью. Мы только оплачиваем счета, и некоторые даже не очень большие", – сказал он.

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Евгений Пилипенко
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война литва капитуляция умиротворение Габриэлюс Ландсбергис
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