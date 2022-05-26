Посол США в ОБСЕ обратился к миру: Мы все знаем, что будет в случае победы РФ в Украине

Если Запад всеми силами сейчас не поможет Украине сдержать наступление России – и победить ее в итоге, это приведет к тому, что число новых "Буч" многократно увеличится: страна-оккупант не успокоится, пока не захватит всю Украину, затерроризировав ее граждан. Об этом в речи на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене говорил американский посол при этой организации Майкл Карпентер.

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"Думаю, мы все знаем, что произойдет, если Россия добьется "успеха" в Украине. Будет больше ужасающих сообщений из фильтрационных лагерей, больше насильственно перемещенных лиц, больше массовых казней, больше пыток, больше изнасилований и больше грабежей", – перечислил он.

А затем, спрогнозировал дипломат финал такого сценария, "Россия придумает аргумент, чтобы оправдать аннексию обезлюдевшей территории и крайне травмированного и терроризированного населения, выжившего после цунами насилия".

Это может быть псевдореферендум, или Кремль "просто поручит одной из своих марионеток обратиться непосредственно в Москву с петицией об аннексии", добавил он.

"Конечный результат будет одинаковым в любом случае. <...> Суровая и неприглядная правда заключается в том, что пока Украина не выиграет эту войну, Россия никогда не откажется от использования самых жестоких методов для завоевания Украины", – подчеркнул он.

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Карпентер указал, что на фоне происходящего ужаса невозможно "сохранить лицо" лидеру российских оккупантов Владимиру Путину, как того хотят некоторые лидеры.

"Получение Россией контроля над новыми участками украинской территории только разжигает аппетит Кремля к завоеванию новых земель и, следовательно, приводит к большей жестокости, новым злодеяниям и новым разрушениям. Пока Кремль сохраняет контроль над частями Украины, он будет использовать эти территории в качестве плацдарма для проведения дополнительных атак и завоевания новых территорий, оставляя за собой растущий след разрушений и зверств", – сказал посол США.

27 марта президент Франции Макрон не поддержал слова Байдена о Путине-"мяснике". Говорит, не нужно нагнетать.

Еще 13 января 2022 года Карпентер говорил, что "нельзя вознаграждать агрессию, угрозы и шантаж" России.

25 мая глава МИД Британии Трасс заявила, что "Путина нельзя умиротворить. Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины".

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Евгений Пилипенко

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