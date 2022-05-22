"Не оставлять агрессию без ответа". Топ-генерал США назвал уроки войны РФ против Украины

Мир должен извлечь уроки из широкомасштабного вторжения РФ в Украину: не оставлять без ответа агрессию, не забывать о Буче и Мариуполе и бороться с тиранией. Об этом заявил перед выпускниками Военной академии США глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает пресс-служба Пентагона.

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По его совам, вторжением 24 февраля Россия показала, что является реваншистской страной.

Милли отметил, что мир усваивает урок от войны в Украине: "агрессия, оставленная без ответа, только подстегивает агрессора".

"Давайте никогда не забудем резню, которую мы только что видели в Буче. Помните резню, которая произошла в Мариуполе. И лучший способ почтить их жертву – поддержать их борьбу за свободу и противостоять тирании", – подытожил генерал.

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Марк Сировой

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