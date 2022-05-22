UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не оставлять агрессию без ответа". Топ-генерал США назвал уроки войны РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 10:55
Марк Милли (фото - DoD)

Мир должен извлечь уроки из широкомасштабного вторжения РФ в Украину: не оставлять без ответа агрессию, не забывать о Буче и Мариуполе и бороться с тиранией.  Об этом заявил перед выпускниками Военной академии США глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает пресс-служба Пентагона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его совам, вторжением 24 февраля Россия показала, что является реваншистской страной.

Милли отметил, что мир усваивает урок от войны в Украине: "агрессия, оставленная без ответа, только подстегивает агрессора".

"Давайте никогда не забудем резню, которую мы только что видели в Буче. Помните резню, которая произошла в Мариуполе. И лучший способ почтить их жертву – поддержать их борьбу за свободу и противостоять тирании", – подытожил генерал.

Читайте также: Милли: Риск конфликта больших держав растет, Китай и РФ хотят менять правила

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь буча умиротворение Марк Милли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 