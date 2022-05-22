Главный генерал США: Риск конфликта больших держав растет, Китай и РФ хотят менять правила

Риск конфликта между большими державами возрастает на фоне желания России и Китая изменить миропорядок. Об этом заявил перед выпускниками Военной академии США глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает пресс-служба Пентагона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что сейчас две мировые державы – Россия и Китай – обладают значительным военным потенциалом и полностью намерены изменить текущий миропорядок, основанный на правилах. Генерал считает политику РФ "реваншистской", а Китая – "ревизионистской".

По словам Милли, США вступают во все более нестабильный мир, в котором есть вероятность серьезного международного конфликта между большими державами.

"И эта вероятность увеличивается, а не уменьшается. Мы также находимся на пороге изменения фундаментального характера войны", – сказал он.

Читайте также: Третья мировая война уже идет, Россию нужно остановить на поле боя – Грибаускайте

Генерал считает, что природа войны не изменится: это по-прежнему будет политическим актом, желанием навязать политическую волю противнику с помощью насилия. Однако уровень развития технологий и искусственного интеллекта, вероятно, изменят характер войны.

"Вы будете сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолетами. Мы стали свидетелями революции в смертоносных и высокоточных боеприпасах. То, что когда-то было исключительной прерогативой Вооруженных сил США, теперь доступно большинству государств, у которых есть деньги и желание приобрести их", – объяснил Милли.

Он также считает, что для войн будущего солдаты должны оптимизировать свои навыки ведения городских боев, а не сражений в сельской местности. Это задевает аспекты разведки, разработки оружия, транспортных средств, логистики, камуфляжа и другие.

"По мере того как вы входите в будущее, имейте видение, чтобы в первую очередь предотвращать войну, поддерживать мир с помощью силы армии США и примера наших ценностей, сегодня это зависит от вас", – напутствовал молодых военных Милли.

Читайте также: Зеленский намекнул, что нужно ставить вопрос о наличии ядерного оружия у России

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.