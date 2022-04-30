Третья мировая война уже идет, Россию нужно остановить на поле боя – Грибаускайте

Попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны, – это тупик, так как Третья мировая война уже идет и останавливать ее пора на поле боя. Такое мнение высказала прошлый президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

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Она подчеркнула, что это война не только с Украиной, она против всего демократического мира и установившейся после Второй мировой архитектуры безопасности.

"Она уже идет. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся", – отметила она.

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Грибаускайте призвала Запад "осмелиться" на конфронтацию и принять вызов, который бросила страна-агрессор Россия.

"Надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны. Я была президентом, и разбираюсь в военных моментах, я была командующей армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила, что для победы, надо остановить на поле боя", – предупредила девятый президент Литвы.

Командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что неожиданная для россиян неудача при полномасштабном вторжении в Украину лишь подхлестнет реваншизм страны-оккупанта, и в течение пяти-десяти лет РФ может снова попытаться уничтожить Украину.

Евгений Пилипенко

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