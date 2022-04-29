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Россия никогда не оправится от последствий, если применит ядерное оружие – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 20:34
Россия никогда не оправится от последствий, если применит ядерное оружие – Нуланд - Фото
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Если Кремль пойдет на применение ядерного оружия в ходе полномасштабного вторжения в Украину, Россия "уже никогда не оправится" от последствий такого шага. Об этом заявила в интервью российскому изданию Медуза заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд.

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Она назвала подобные угрозы от страны-постоянного члена Совбеза ООН "в высшей степени безответственным поведением".

Нуланд уточнила, что в Вашингтоне "уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез" и добавила: "Не дай бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение".

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"США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", – подчеркнула замгоссекретаря США.

Нуланд заявила, что США не видят "никаких сигналов, что он [Путин] пытается найти какой-то выход", а российская переговорная позиция – "это тотальный цинизм".

  • 22 апреля Нуланд заявила, что США и НАТО пытаются убедить Путина в том, что любое применение им ядерного оружия будет катастрофой для него и России в целом.
  • 23 апреля президент Зеленский сказал, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди, и не исключает, что Путин может на это пойти.
  • 25 апреля глава МИД РФ Лавров заявил, что опасность ядерной войны "реальная, и ее нельзя недооценивать". 
  • В Белом доме заявили, что хотят меньше риторики о ядерной войне, поскольку в ней невозможно победить.
  • Глава Пентагона Остин отреагировал на слова Лаврова: "Опасно и бесполезно".
  • Глава МИД Кулеба заявил, что Россия делает такие заявления, поскольку чувствует поражение в Украине и не может отпугнуть поддержку Киева Западом.

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Евгений Пилипенко
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