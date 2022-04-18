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Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 21:03
Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил нанесение превентивных ударов по центрам пуска ракет с ядерными боеголовками на территории России. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Подоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".

Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.

"И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.

Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".

Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП.

  • 15 апреля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что потенциальное отчаяние российского диктатора Владимира Путина, который стремится создать видимость победы в Украине, может побудить его отдать приказ о применении тактического или маломощного ядерного оружия.
  • В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.
  • При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает "достаточно маловероятным" сценарий развития войны России против Украины, при котором отчаявшиеся победить "обычным" вооружением оккупанты применяют тактическое ядерное оружие. 
Вадим Ребрина
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