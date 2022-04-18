Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил нанесение превентивных ударов по центрам пуска ракет с ядерными боеголовками на территории России. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Подоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".

Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.

"И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.

Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".

Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП.

15 апреля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что потенциальное отчаяние российского диктатора Владимира Путина, который стремится создать видимость победы в Украине, может побудить его отдать приказ о применении тактического или маломощного ядерного оружия.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает "достаточно маловероятным" сценарий развития войны России против Украины, при котором отчаявшиеся победить "обычным" вооружением оккупанты применяют тактическое ядерное оружие.

Вадим Ребрина

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