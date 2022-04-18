Подоляк допустил превентивные удары по местам пуска ядерных ракет на территории РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил нанесение превентивных ударов по центрам пуска ракет с ядерными боеголовками на территории России. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
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Подоляк отметил, что РФ "вообще не имеет представления о том, что такое правила и обычаи войны".
Вместе с тем, по его словам, мир пока не хочет признавать, что Россия может использовать оружие массового поражения.
"И, безусловно, президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести к сведению РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет", – сказал Подоляк.
Он отметил, что если будут уничтожены мирные жители и защитники Мариуполя, то, "безусловно, переговорного процесса не будет как такового".
Подоляк сказал, что вообще сегодня переговорный процесс проходит "тяжело", потому что "эмоциональный фон сейчас в стране совсем другой". "Это уже не война, это действительно уже геноцид", – отметил советник главы ОП.
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