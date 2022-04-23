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Зеленский намекнул на неадекватность Путина, потому не исключает риска ядерного удара

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 21:53
Зеленский намекнул на неадекватность Путина, потому не исключает риска ядерного удара - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский считает, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди, и не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может на это пойти. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции для представителей украинских и международных СМИ.

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Журналист из Японии спросил президента, при каких обстоятельствах Путин может быть "загнанным в угол", чтобы использовать ядерное оружие.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это использование может быть возможным тем или иным человеком не тогда, когда он загнан в угол, а когда он потерял связь с реальностью, со здравым смыслом", – сказал Зеленский.

По мнению президента, если руководство РФ "не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность", то ядерное оружие не будет применено.

"В моем ответе есть и ответ на ваш вопрос, может ли это быть со стороны РФ. Может. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется, скажу откровенно", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что если бы у Украины было ядерное оружие, она бы его никогда не использовала, "потому что мы абсолютно адекватные люди", а любого руководителя государства, который бы "пальчиком потянулся к той кнопке", украинцы сразу бы "снесли".

  • 22 апреля Виктория Нуланд заявила, что США и НАТО пытаются убедить Путина в том, что любое применение им ядерного оружия будет катастрофой для него и России в целом. 
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ядерное оружие
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