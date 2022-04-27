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"Есть политический путь без ядерного удара". Джонсон подсказал Путину, как выйти из войны

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 05:17
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Путин не применит ядерное оружие в Украине, потому что у него есть "политическое пространство" для выхода из войны в Украине после поражения России. Об этом Джонсон заявил в интервью британскому Talk TV, передает CNN.

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Отвечая на вопрос, беспокоится ли он, что Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, если Москва потерпит поражение в войне против Украины, Джонсон сказал, что не разделяет этого беспокойства.

Джонсон полагает, что у Путина есть "политическое пространство", чтобы отступить и уйти из Украины.

По мнению британского премьера, в какой-то момент Путин может сказать российскому народу: "Военно-техническая операция, которую мы начали в Украине, завершена. Мы должны были ее провести в качестве защитников, чтобы защитить права определенных категорий людей, что и было сделано".

  • 22 апреля Виктория Нуланд заявила, что США и НАТО пытаются убедить Путина в том, что любое применение им ядерного оружия будет катастрофой для него и России в целом.
  • Ядерный шантаж, который Путин активно использует в ходе вторжения России в Украину, с большой вероятностью приведет к росту спроса на ядерное оружие по всему миру, заявила эксперт по России и бывший советник Белого дома по разведке Фиона Хилл.
  • 23 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди, и не исключает, что Путин может на это пойти.

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