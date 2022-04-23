Из-за Путина принцип нераспространения ядерного оружия "вылетает в трубу" – Фиона Хилл

Ядерный шантаж, который Владимир Путин активно использует в ходе вторжения России в Украину, с большой вероятностью приведет к росту спроса на ядерное оружие по всему миру, заявила эксперт по России и бывший советник Белого дома по разведке Фиона Хилл, сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



Хилл считает, что Путин сейчас "фактически говорит каждой стране: вам нужно ядерное оружие". Из-за этого, полагает она, "вся идея нераспространения ядерного оружия вылетает в трубу", потому что всем очевидно, что западные страны опасаются вступать в прямое противостояние с Россией лишь потому, что у Кремля есть ядерное оружие, и он утверждает, что готов им воспользоваться.



Начатая Путиным война, говорит Хилл, заставит ряд безъядерных стран начать работу над собственным ядерным оружием, поскольку они видят, что в сложившейся ситуации "не могут полагаться на чужую помощь".



"Мы вступаем на совершенно новую территорию, на которой мы не были даже во время холодной войны", – сказала Хилл.

22 апреля Виктория Нуланд заявила, что США и НАТО пытаются убедить Путина в том, что любое применение им ядерного оружия будет катастрофой для него и России в целом.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.