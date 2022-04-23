Из-за Путина принцип нераспространения ядерного оружия "вылетает в трубу" – Фиона Хилл
Ядерный шантаж, который Владимир Путин активно использует в ходе вторжения России в Украину, с большой вероятностью приведет к росту спроса на ядерное оружие по всему миру, заявила эксперт по России и бывший советник Белого дома по разведке Фиона Хилл, сообщает The Guardian.
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Хилл считает, что Путин сейчас "фактически говорит каждой стране: вам нужно ядерное оружие". Из-за этого, полагает она, "вся идея нераспространения ядерного оружия вылетает в трубу", потому что всем очевидно, что западные страны опасаются вступать в прямое противостояние с Россией лишь потому, что у Кремля есть ядерное оружие, и он утверждает, что готов им воспользоваться.
Начатая Путиным война, говорит Хилл, заставит ряд безъядерных стран начать работу над собственным ядерным оружием, поскольку они видят, что в сложившейся ситуации "не могут полагаться на чужую помощь".
"Мы вступаем на совершенно новую территорию, на которой мы не были даже во время холодной войны", – сказала Хилл.
22 апреля Виктория Нуланд заявила, что США и НАТО пытаются убедить Путина в том, что любое применение им ядерного оружия будет катастрофой для него и России в целом.
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