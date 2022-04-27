"Невозможно победить". У Байдена призывают Россию сократить риторику о ядерной войне

США хотят, чтобы было меньше риторики о ядерной войне, поскольку в ней невозможно победить. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Ее попросили прокомментировать заявление России об угрозе ядерной войны из-за западной поддержки Украины.

"Я думаю, вы слышали, как некоторые из наших сотрудников служб национальной безопасности ясно заявили, что в ядерной войне невозможно победить. И, очевидно, наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы призвать к сокращению риторики, к ослаблению риторики на этом фронте", – ответила она.

Псаки отдельно отметила, что позицию по поставкам оружия Украине изменила Германия, также военную помощь оказали ряд стран, которые ранее никогда такого не делали. По ее словам, это говорит о значимости единства НАТО и Европы в противостоянии ужасной войне, которую Россия развязала в Украине.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны реальная и ее нельзя недооценивать. Он также заявил о реальной опасности третьей мировой войны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ответ, что Россия делает такие заявления, поскольку чувствует поражение в Украине и не может отпугнуть поддержку Киева Западом.

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Марк Сировой

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