США в ОБСЕ о требованиях России: Нельзя вознаграждать агрессию, угрозы и шантаж

США призвали Россию отказаться от шантажа, угроз и агрессии, если та действительно хочет диалога для укрепления безопасности в Европе. Об этом 13 января во время Постоянного совета ОБСЕ в Вене с участием России сказал представитель США Майкл Карпентер.

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Постпред США заявил, что, готовясь к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность на благо всех, нужно "решительно отказаться от шантажа".

"Нужно никогда не позволять вознаграждать агрессию и угрозы", – подчеркнул он.

По словам дипломата, США призывают участников заседания прислушаться к каждому – для поиска эффективных решений.

Карпентер подчеркнул: Белый дом не мирится с позицией стран, которые действуют против принципов работы ОБСЕ, и не терпим к "ограничению суверенного права наций выбирать свои собственные союзы".

Представитель США призывает не ставить безопасность одного государства выше аналогичных требований другого.

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10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.

12 января на Совете Россия-НАТО переговоры для делегации России также прошли безрезультатно.

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Яна Катасонова

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