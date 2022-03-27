Макрон не поддержал слова Байдена о Путине-"мяснике". Говорит, не нужно нагнетать

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "не будет использовать" слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего главу страны-оккупанта России Владимира Путина "мясником" и военным преступником. Об этом пишет Le Figaro.

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Как выразился глава республики, "цель – остановить войну, не вступая в войну": "Если мы хотим сделать это, не должно быть нагнетания ни на словах, ни в действиях".

"Мы, европейцы, не должны поддаваться никакой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и историю. Мы не воюем с русским народом", – заявил Макрон.

По его мнению, Европа "больше не находится в контексте холодной войны между Москвой и Вашингтоном". (25 марта Франция впервые со времен холодной войны вывела в море три атомные подлодки).

Президент Франции утверждает, что завтра или во вторник поговорит с Путиным насчет эвакуации жителей Мариуполя, который равняет с землей армия РФ. Отвечая на вопрос, как это сделать, если оккупанты обстреливают гумкоридоры, он сказал, что "существует международное гуманитарное право", которое "мы намерены соблюдать".

22 марта 2022 года Киев стал "почетным гражданином" Парижа – впервые такой статус получил не человек, а город.

23 марта президент Зеленский выступил перед парламентом Франции.

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Евгений Пилипенко

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