Макрон не поддержал слова Байдена о Путине-"мяснике". Говорит, не нужно нагнетать
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "не будет использовать" слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего главу страны-оккупанта России Владимира Путина "мясником" и военным преступником. Об этом пишет Le Figaro.
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Как выразился глава республики, "цель – остановить войну, не вступая в войну": "Если мы хотим сделать это, не должно быть нагнетания ни на словах, ни в действиях".
"Мы, европейцы, не должны поддаваться никакой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и историю. Мы не воюем с русским народом", – заявил Макрон.
По его мнению, Европа "больше не находится в контексте холодной войны между Москвой и Вашингтоном". (25 марта Франция впервые со времен холодной войны вывела в море три атомные подлодки).
Президент Франции утверждает, что завтра или во вторник поговорит с Путиным насчет эвакуации жителей Мариуполя, который равняет с землей армия РФ. Отвечая на вопрос, как это сделать, если оккупанты обстреливают гумкоридоры, он сказал, что "существует международное гуманитарное право", которое "мы намерены соблюдать".
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