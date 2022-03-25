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Франция впервые со времен холодной войны вывела в море три атомные подлодки – The Times

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 05:37
Франция впервые со времен холодной войны вывела в море три атомные подлодки – The Times - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Франция впервые со времен холодной войны выела три атомные подлодки. Об этом сообщает The Times.

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Отмечается, что газета бретонского порта Telegramme сообщила: две из четырех подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули базу Иль-Лонг и присоединяться к единственной субмарине, которая постоянно патрулирует Атлантику.

В издании отмечают, что эти действия сделаны в ответ на "бряцание Россией ядерным оружием".

Там также пишут, что в последний раз сразу три французские атомные подлодки были развернуты за 10 лет до окончания холодной войны –  в разгар противостояния США и СССР из-за ракет средней дальности в Европе.

Марк Сировой
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подлодки субмарина франция ядерное оружие
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