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Зеленский выступил перед французским парламентом – видео видео

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23.03.2022, 16:59
Володимир Зеленський (скриншот)
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Президент Владимир Зеленский выступил сегодня, 23 марта, перед Национальным собранием Франции.

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Глава государства сказал по видеосвязи, что Украина ожидает от Франции "лидерства", которое можно применить для того, чтобы страна-оккупант РФ "искала мир" и "закончила войну против свободы, равенства, братства и всего, что сделало Европу единой, свободной и разнообразной".

Тезисно:

→ Украина хочет, чтобы Франция принимала участие, причем как одна из ведущих стран, в создании новой системы гарантий безопасности в мире;

→ Уже сейчас нужно думать всем в Европе, как будем жить после этой войны;

→ Жизнь нужно прожить не под бомбами и прощаясь с родными, а так, чтобы тебя уважали, помнили и прощались, как Франция прощалась с Бельмондо.

Это второе за сегодня обращение Зеленского: утром он выступал перед парламентом Японии.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский франция
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