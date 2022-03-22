США и Франция поддерживают усиление санкций против РФ – МЗС Франции
22.03.2022, 09:36
Иллюстративное фото, уничтоженная под Киевом техника, фото - ВСУ
В свете продолжающейся российской агрессии против Украины необходимо продолжить усиление санкций. Об этом шла речь в ходе разговора Министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет МЗС Франции.
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Оба министра также подтвердили поддержку предложений МАГАТЭ по укреплению безопасности украинских гражданских ядерных установок.
Дипломаты также обсудили гуманитарную ситуацию, вызванную вторжением и неизбирательным огнем с российской стороны.
И согласились с важностью тесной координации по вопросу продовольственной безопасности, так как война повлияла на поставки продовольствия.
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