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США и Франция поддерживают усиление санкций против РФ – МЗС Франции

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 09:36
США и Франция поддерживают усиление санкций против РФ – МЗС Франции - Фото
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В свете продолжающейся российской агрессии против Украины необходимо продолжить усиление санкций. Об этом шла речь в ходе разговора Министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет МЗС Франции.

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Оба министра также подтвердили поддержку предложений МАГАТЭ по укреплению безопасности украинских гражданских ядерных установок.

Дипломаты также обсудили гуманитарную ситуацию, вызванную вторжением и неизбирательным огнем с российской стороны.

И согласились с важностью тесной координации по вопросу продовольственной безопасности, так как война повлияла на поставки продовольствия.

Валерия Давыдова
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Россия США война
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