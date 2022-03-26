Байден назвал Путина мясником после встречи с украинскими беженцами – видео

Президент Джо Байден назвал Путина "мясником" после встречи с украинскими беженцами на стадионе в Варшаве.

"Вы каждый день взаимодействуете с Владимиром Путиным. Посмотрите, что он сделал с этими людьми. Что вы об этом думаете?", – спросил его журналист.

"Он мясник. Вот что я думаю", – ответил Байден.

Ранее, 17 марта, Байден уже жестко высказывался о Путине.

На ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме Байден назвал Путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины".

Дмитрий Смирнов

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