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Байден назвал Путина мясником после встречи с украинскими беженцами – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 17:44
Байден назвал Путина мясником после встречи с украинскими беженцами – видео - Фото
Джо Байден (скриншот с видео)

Президент Джо Байден назвал Путина "мясником" после встречи с украинскими беженцами на стадионе в Варшаве.

"Вы каждый день взаимодействуете с Владимиром Путиным. Посмотрите, что он сделал с этими людьми. Что вы об этом думаете?", – спросил его журналист.

"Он мясник. Вот что я думаю", – ответил Байден.

Ранее, 17 марта, Байден уже жестко высказывался о Путине. 

На ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме Байден назвал Путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины".

Дмитрий Смирнов
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джо байден владимир путин
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