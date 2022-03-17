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Байден: Путин – кровавый диктатор, головорез, ведет аморальную войну против народа Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 21:47
Байден: Путин – кровавый диктатор, головорез, ведет аморальную войну против народа Украины - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина кровавым диктатором и головорезом, который ведет аморальную войну против украинцев. Об этом сообщает CNN.

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На ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме Байден назвал Путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины".

Байден также заявил, что нейтральна Ирландия активизировала усилия, чтобы Россия платила высокую цену за агрессию против Украины.

Вчера президент США назвал Путина военным преступником. Глава Госдепа Энтони Блинкен сегодня с этим согласился, передает CNN.

"Вчера президент Байден заявил, что, по его мнению, в Украине совершены военные преступления. Лично я согласен. Умышленное нанесение ударов по мирным жителям – это военное преступление. После разрушений последних трех недель мне трудно сделать вывод, что россияне поступают иначе. Последствия войны Москвы ощущаются во всем мире", – сказал Блинкен.

Марк Сировой
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