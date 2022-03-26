Байден о Путине: Диктатор, который строит империю, не может оставаться у власти – видео

Президент США Джо Байден заявил, что диктатор Владимир Путин должен быть лишен власти. Об этом он сказал 26 марта во время обращения в Польше.

В начале своей речи Байден напомнил о борьбе между демократией и авторитаризмом во времена холодной войны, в результате которой СССР был разрушен.

"Сейчас мы четко должны понять, что в этот раз борьба не будет выиграна за пару дней или пару месяцев. Нам нужно подготовиться к продолжительной борьбе", – сказал Байден.

Он отметил, что сейчас Украина — на передовой борьбы за свободу и демократические ценности, "но есть амбиции людей, которые хотят доминировать над свободой".

"И я хочу сказать народу Украины: мы вместе с вами!", – заверил президент США.

"Сегодня Россия у себя убила демократию и теперь пытается сделать это в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, об освобождении своих этнических групп. Путин сказал, что он хочет денацифицировать Украину. Это вранье! Он это знает. Циниченое вранье! Он также хочет свергнуть президента Зеленского, который был демократично избран, еврея, дед которого боролся с нацистской Германией", – отметил Байден.

Он сказал, что НАТО никогда не угрожал России. Альянс пытался разрешить существующие противоречия путем переговоров, но Путин дал понять, что не заинтересован в них. "Они пытаются атаковать, но мы не заинтересованы в войне", – сказал Байден.

Западный мир объединился для введения санкций против России, напомнил президент США, "и рубль практически превратился в пепел". В этом, по словам Байдена, виновен именно Путин.

Американский лидер предостерег Россию от вторжения на территорию какой-либо страны НАТО.

"Даже не думайте об этом. Мы все — одно целое. И мы имеем обязательства, согласно статье 5, когда каждая из наших территорий, благодаря нашей общей мощи, будет защищена", – сказал Байден.

Он рассказал о своем общении с украинскими беженцами, которые растеряны и не знают, что будет дальше, которые скучают по своим родным, оставшимся в Украине. Он поблагодарил поляков за то, что они "открыли свои сердца и дома" украинцам, и отметил, что все демократические страны должны предоставить помощь. По словам Байдена. США примут 100 000 беженцев из Украины. Он также сказал, что его страна выделит 1 млрд долларов на гуманитарную помощь.

"Эта война уже стала стратегическим провалом России... Он (Путин, – ред.) думал, что украинцы станут перед ним на колени и дадут ему то, что он хочет. Но украинцы выстояли. Брутальные атаки России встречают сильное сопротивление Украины. И НАТО сильнее, чем когда бы то ни было", – сказал Байден.

Он отметил, что в РФ запрещают антивоенные протесты. По словам президента США, за один месяц 200 000 россиян выехали из РФ, отключаются свободные медиа.

Байден обратился к россиянам: "Вы не наши враги. Я не верю, что вы поддерживаете убийства невинных людей или бомбардировки больниц, школ и роддомов... Вы все должны помнить, когда вы были в аналогичной ситуации в 30-40-х годах... Подобное не может происходить. Но это именно то, что делает сейчас российская армия... Агрессия Путина отрезала вас от всего мира и откинула вас назад в 19 век. Эта война не стоит того, чтобы его (Путина, – ред.) поддерживать".

"Диктатор, который пытается построить империю, никогда не победит любовь к свободе. Мир будет свободным. Украина никогда не будет побеждена Россией, потому что свободные люди не хотят жить в темноте, они хотят иметь лучшее будущее, с демократией, достоинством, свободой и возможностями. Вы знаете, этот человек не может остаться у власти", – сказал Байден.

дополняется

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.