Киев стал "почетным гражданином" Парижа. Впервые такой статус получил не человек, а город

Киеву присвоено статус "почетного гражданства" Парижа. Об этом сегодня, 22 марта, написала в соцсетях мэрия Парижа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Во вторник мы единогласно проголосовали за присуждение почетного гражданства городу Киеву. #СтойСУкраиной", – говорится в твите.

Мэр французской столицы Анн Идальго добавила, что впервые в истории такой статус получил не человек, а город.

Читайте также: США и Франция поддерживают усиление санкций против РФ – МЗС Франции

"Париж выражает дружбу и поддержку украинской столицы, которая борется за свою свободу", – отметила она.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль попросил премьера Франции повлиять на компании, которые не хотят уходить из РФ.

Итальянский премьер Марио Драги сегодня заявил, что "Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу".

Благодаря усилиям украинского МИД и призывам властей, которые настаивают на экстренном процессе без бюрократических проволочек, Еврокомиссия обещала рассмотреть вопрос о готовности Украины к присоединению к ЕС. Если вывод ЕК будет положительным, Украина получит статус страны-кандидата.

Читайте также: Франция заморозила активы Центробанка РФ на 22 млрд евро и частных лиц на 150 млн евро

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.