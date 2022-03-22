Киев стал "почетным гражданином" Парижа. Впервые такой статус получил не человек, а город
Киеву присвоено статус "почетного гражданства" Парижа. Об этом сегодня, 22 марта, написала в соцсетях мэрия Парижа.
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"Во вторник мы единогласно проголосовали за присуждение почетного гражданства городу Киеву. #СтойСУкраиной", – говорится в твите.
Мэр французской столицы Анн Идальго добавила, что впервые в истории такой статус получил не человек, а город.
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"Париж выражает дружбу и поддержку украинской столицы, которая борется за свою свободу", – отметила она.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль попросил премьера Франции повлиять на компании, которые не хотят уходить из РФ.
- Итальянский премьер Марио Драги сегодня заявил, что "Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу".
- Благодаря усилиям украинского МИД и призывам властей, которые настаивают на экстренном процессе без бюрократических проволочек, Еврокомиссия обещала рассмотреть вопрос о готовности Украины к присоединению к ЕС. Если вывод ЕК будет положительным, Украина получит статус страны-кандидата.
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