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Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией работает над планом эвакуации из Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 00:09
Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией работает над планом эвакуации из Мариуполя - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что работает с Турцией и Грецией над планом "гуманитарной операции" по эвакуации людей из разрушенного Мариуполя. Об этом сообщает BBC.

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Макрон сказал, что надеется в течение следующих 48–72 часов поговорить по поводу своей инициативы с российским диктатором Путиным.

Президент Франции сообщил журналистам, что сегодня состоялась "конкретная" дискуссия с мэром Мариуполя. "Мы согласовываем, а затем будем вести переговоры с россиянами", — сказал он.

В пятницу глава группы ООН по правам человека Матильда Бонер заявила, что наблюдатели получили дополнительную информацию о массовых захоронениях в Мариуполе, в том числе о том, в котором, предположительно, находится 200 тел. Об этом сообщает Reuters.

"Мы получаем все больше информации о массовых захоронениях, которые там находятся", — сообщила Бонер журналистам по видеосвязи из Украины, отметив, что некоторые доказательства получены благодаря спутниковым снимкам.

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Вадим Ребрина
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