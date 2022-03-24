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Люди умирают от голода! Горсовет Мариуполя умоляет о помощи

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 23:16
Люди умирают от голода! Горсовет Мариуполя умоляет о помощи - Фото
Фото: EPA

Мариупольский горсовет просит о помощи — люди в осажденном российскими оккупантами городе умирают от голода. Об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram.

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"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи", – говорится в сообщении.

Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной, отметили в горсовете. Оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России, добавили там.

Горсовет выразил благодарность всем, кто помогает горожанам, кто принимает переселенцев в других городах Украины.

"Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужны в десять раз более жесткие санкции, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч человек в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от жуткой судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи!" – говорится в сообщении.

  • По данным ООН, приведенным США 23 марта, в Мариуполе погибли более 2500 мирных жителей.

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Вадим Ребрина
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Россия война мариуполь голод
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