США официально обвинили войска России в военных преступлениях в Украине

Правительство США официально заявило, что российские военнослужащие совершили военные преступления в Украине. Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Вывод основан на многочисленных, заслуживающих доверия, сообщениях о неизбирательных нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц.

"Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", – сказано в сообщении.

В Госдепартаменте привели в качестве примеров обстрелы роддома и драмтеатра в Мариуполе.

Каждый день, пока российские войска продолжают свои жестокие нападения, растет число убитых и раненых ни в чем не повинных мирных жителей, включая женщин и детей, отметили в Госдепартаменте. Там напомнили, что, по оценке ООН, в Мариуполе погибли более 2500 мирных жителей.

На прошлой неделе Блинкен сказал, что Госдепартамент и другие эксперты правительства США документируют и оценивают потенциальные военные преступления в Украине.

"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления в Украине", – сказал госсекретарь.

Он пояснил, что оценка США основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников. Уголовную вину в конкретных случаях, по словам Блинкена, установит суд.

15 марта Сенат США единогласно одобрил резолюцию о проведении расследования в отношении российского диктатора Владимира Путина за совершенные им военные преступления в отношении Украины.

Вадим Ребрина

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