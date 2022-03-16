Сенат США единогласно признал Путина военным преступником и требует расследования
Вчера, 15 марта, Сенат США единогласно одобрил резолюцию о проведении расследования в отношении президента России Владимира Путина за совершенные им военные преступления в отношении Украины. Об этом сообщает АР.
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"Эти злодеяния заслуживают расследования военных преступлений", – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.
В заявлении Сената решительно осуждается "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершаемые российскими Вооруженными силами под руководством Путина.
Американские политики призывают международные суды провести расследование совершения военных преступлений Путиным и его подчиненными.
За меры в отношении Путина Сенат проголосовал единогласно – обе партии парламента США показывают единство, когда речь идет о вопросах войны России в Украине.
Решение Сената демонстрирует, что партии поддерживают администрацию президента Джо Байдена в жесткой позиции против путинской агрессии.
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