Оккупанты пытаются насильно вывезти в РФ 15 000 мариупольцев – Мариупольский горсовет

Жителей Левобережного района Мариуполя начинают массово вывозить на территорию России. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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Как сообщается, это приблизительно половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе.



"Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность", – говорится в сообщении.

Как пишет горсовет, вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам РФ. На сегодняшний день известно, что около 6 000 мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.

Также горсовет отмечает, что на протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей из города.

"Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию", – указывает горсовет.

"То, что делают российские оккупанты, не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты ", – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Он также добавил, что сейчас формируется база депортированных мариупольцев и будет идти работа по их возвращению в Украину.

Валерия Давыдова

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