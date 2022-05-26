Путина нельзя умиротворить. Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины – Трасс

26 мая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит с предостережением от попыток Запада "умиротворить" российского диктатора Путина. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на британский МИД.

Как отмечается, Трасс выступит перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины.

Министр потребует увеличения поставок вооружений для Украины и усиления санкций против России.

"Российскую агрессию нельзя утихомирить. Ее нужно встретить силой, – скажет Трасс. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине".

Она скажет, что Запад должен усвоить уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

Трасс скажет: "Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины посредством военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора".

25 мая Италия, Венгрия и Кипр предложили, чтобы ЕС призвал к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией, что вызвало разногласия с другими государствами-членами блока, которые занимают жесткую позицию в отношении Москвы в преддверии саммита, запланированного на следующую неделю.

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Наталия Медведева

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