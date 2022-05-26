UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путина нельзя умиротворить. Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 02:30
Путина нельзя умиротворить. Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины – Трасс - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

26 мая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит с предостережением от попыток Запада "умиротворить" российского диктатора Путина. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на британский МИД.

Как отмечается, Трасс выступит перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины.

Министр потребует увеличения поставок вооружений для Украины и усиления санкций против России.

"Российскую агрессию нельзя утихомирить. Ее нужно встретить силой, – скажет Трасс. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине".

Она скажет, что Запад должен усвоить уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

Трасс скажет: "Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины посредством военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора".

  • 25 мая Италия, Венгрия и Кипр предложили, чтобы ЕС призвал к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией, что вызвало разногласия с другими государствами-членами блока, которые занимают жесткую позицию в отношении Москвы в преддверии саммита, запланированного на следующую неделю.

Читайте также: Министр обороны Британии: Снятия санкций в обмен на коридор для украинского зерна не будет

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переговоры умиротворение Лиз Трасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 