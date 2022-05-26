"Отвергаем бессильный пацифизм". В Минобороны ответили призывающим Украину к капитуляции

Украина будет сражаться до полного освобождения своих территорий, которые были захвачены страной-оккупантом Россией. Так заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр ответила тем политикам, журналистам и лидерам, которые призывают официальный Киев уступить Москве часть территорий и суверенитета.

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Она напомнила, какой героизм проявляют в защите родины украинские силы обороны, и подчеркнула: оборона Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах и в 2022-м Мариуполя, "должны быть постоянным напоминанием тем, кто на четвертом месяце нашей борьбы снова достает из позорных мюнхенских ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора".

"Этот бессильный пацифизм мы отвергаем", – отметила Маляр.

Она сказала, что "сохранить лицо" президент РФ Владимир Путин "может, убравшись с наших территорий".

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Замминистра добавила, что обстановка на фронте "остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения", так как враг задействовал все силы и средства для захвата территории и окружения наших войск на востоке.

"Бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. <...> Надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сказала Маляр.

Она подытожила тем, что "впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы", который завершится "полным освобождением наших территорий в международно признанных границах".

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Евгений Пилипенко

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