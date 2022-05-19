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Кулеба о желании "сохранить лицо" Путину: Большая болезнь в ЕС, вылечит жестокая история

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 20:27
Кулеба о желании
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Желание "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину – это "большая болезнь" в Европе, вылечит от которой только жестокая история. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Кулебы, некоторые политики и эксперты в Евросоюзе и других странах мира начали волноваться о том, что Путин проиграет войну: "Этого же нельзя допустить, нельзя унизить Россию, нельзя не дать Путину красивый выход из этой войны".

"Если отложить тех, кто отрабатывает российские контракты, а взять людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России. Даже если Россия начнет резать их сограждан на улицах, они все равно будут сидеть и рассказывать, что нужно помочь России сохранить лицо", – сказал министр.

Кулеба назвал это "большой и очень тяжелой болезнью", которой "болеют" большие прослойки в Европе, особенно среди интеллигенции, а "вылечит их только жестокая история".

Комментируя паузу в переговорах с РФ, Кулеба сравнил их со спичкой: сначала ее поджигаешь, и она ярко горит, а потом гаснет, и остается только обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. По словам министра, после встречи в Стамбуле Россия начала "терять аппетит" к ведению переговоров, и наблюдалась взаимосвязь: чем агрессивнее Россия становится на поле боя, тем меньшей становится интенсивность переговоров. Он отметил, что глядя на карту боевых действий, разрушенный Мариуполь и постоянные ракетные удары по городам Украины, можно сделать вывод, что РФ выбрала путь войны, а не переговоров, – "так они и погасли".

Также глава МИД выразил 100% уверенность в том, что нефтяное эмбарго будет. Этому препятствует только Венгрия, "которая ведет свою игру в этом вопросе", но, уверяет Кулеба, решение будет найдено.

  • 13 мая советник главы ОП Арестович заявил, что российский диктатор якобы направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям.

Читайте также: Польский премьер о переговорах с Путиным: О каком "сохранении лица" вообще идет речь

Оксана Житнюк
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владимир путин дмитрий кулеба
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