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Польский премьер о переговорах с Путиным: О каком "сохранении лица" вообще идет речь

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 13:35
Польский премьер о переговорах с Путиным: О каком
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Польский премьер Матеуш Моравецкий призвал союзников и весь цивилизованный мир на самом деле изолировать российский режим, развязавший большую войну против Украины, и его лидера Владимира Путина, а не пытаться общаться с ним. Об этом он заявил в ходе конференции PISM Strategic Ark, пишет onet.pl.

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Он обратился к мировым лидерам: "Гекатомба (в переносном смысле: огромные жертвы войны. — Прим. ред.) в Мариуполе или убийства в Буче – все это должно пробудить нас от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Но достаточно ли этого? Я слышал, что Путину пытаются найти безопасное место и сохранить лицо на международной арене. Как вообще можно говорить что-то подобное? Как можно пытаться "спасти" или "сохранить" то, что на самом деле полностью утрачено?"

"Призываю всех изолировать президента России. Дипломатия требует диалога, но с террористами вести переговоры нельзя", – подчеркнул он.

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По его словам, "мало выиграть войну, нужно не проиграть и не потерять мир".

"Мы должны вместе решить, что Россия больше никогда не будет угрожать миру в Европе. И цену поддержания мира должны ощущать и другие страны, помимо ЕС и НАТО", – сказал премьер-министр Польши.

По словам Моравецкого, парадокс войны в Украине заключается в том, что "если Украина победит, это будет прежде всего ее победа, но если она проиграет, это будет не только ее поражение, а всех нас, и конец мира, каким мы его знаем".

"Без свободной и победоносной Украины нет Запада. Битва за Украину может определить будущее на следующие 100 лет", – сказал премьер.

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Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша владимир путин геополитика поддержка военная помощь союзники
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