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Польша придет на помощь финнам и шведам, если их атакует Россия – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 12:17
Польша придет на помощь финнам и шведам, если их атакует Россия – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Польша вступит в войну против России, если она решит атаковать Швецию или Финляндию в то время, пока те проходят процесс вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе конференции PISM Strategic Ark, пишет onet.pl.

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"Я хотел бы четко сказать, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО Польша придет им на помощь", – сказал он.

Он добавил, что лидер российских оккупантов Владимир Путин "хорошо знает", что победа над Западом предполагает его разделение, "поэтому мы должны быть едины".

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Моравецкий подчеркнул, что вступление этих северных стран в Альянс станет "значимым сигналом укрепления безопасности в Европе и серьезным поражением Кремля".

Премьер Польши также заявил, что в странах восточного фланга НАТО должны быть созданы базы союзников – "легких войск на постоянной основе", чтобы у Москвы было меньше желания атаковать Запад.

Моравецкий убежден, что Россию от нападения на другие страны можно удержать "только с помощью наших военных возможностей и жестких санкций".

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Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша геополитика нато поддержка Финляндия швеция военная помощь союзники
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