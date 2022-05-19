Польша придет на помощь финнам и шведам, если их атакует Россия – Моравецкий
Польша вступит в войну против России, если она решит атаковать Швецию или Финляндию в то время, пока те проходят процесс вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе конференции PISM Strategic Ark, пишет onet.pl.
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"Я хотел бы четко сказать, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО Польша придет им на помощь", – сказал он.
Он добавил, что лидер российских оккупантов Владимир Путин "хорошо знает", что победа над Западом предполагает его разделение, "поэтому мы должны быть едины".
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Моравецкий подчеркнул, что вступление этих северных стран в Альянс станет "значимым сигналом укрепления безопасности в Европе и серьезным поражением Кремля".
Премьер Польши также заявил, что в странах восточного фланга НАТО должны быть созданы базы союзников – "легких войск на постоянной основе", чтобы у Москвы было меньше желания атаковать Запад.
Моравецкий убежден, что Россию от нападения на другие страны можно удержать "только с помощью наших военных возможностей и жестких санкций".
- Польша с первых дней полномасштабного российского вторжения (и до него) является одним из самых мощных союзников Украины. Страна открыла границы для миллионов украинских беженцев, передает ВСУ вооружение, танки, а также выступает за самые жесткий санкции против РФ.
- 5 мая 2022 года проведенная в Польше донорская конференция собрала $6,5 млрд для Украины.
- 12 мая Моравецкий заявил, что Путин "опаснее Гитлера или Сталина, эту идеологию нужно уничтожить".
- 19 мая стало известно, что Польша передаст Украине бензин из своих запасов.
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