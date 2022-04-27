Моравецкий: Прекращение поставок газа – прямая атака России на Польшу, но мы готовы

Прекращение Газпромом поставок газа – это прямая атака России на Польшу, но польская экономика была к этому подготовлена, заявил в Сейме премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает PAP.

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"Россия сделала следующий шаг в своем газовом империализме. Это прямая атака на Польшу, которая ясно показала, что российские олигархи болезненно восприняли пимененные к ним санкции", – сказал Моравецкий.

Премьер напомнил, что именно Польша предложила основу санкционного списка российских олигархов, за что получала прямые угрозы от Кремля.

Моравецкий также заявил, что Польша была готова к такому шагу российской власти.

"Мы готовились к этому годами", – сказал он. По его словам, процесс подготовки началася еще в 2006-2007 годах, когда президент Лех Качиньский принял решение о строительстве СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Сегодня мощность этого терминала – 6 млрд кубометров газа, и его пропускная способность скоро будет еще более расширена.

Кроме того, сказал премьер, уже через три месяца заработает Балтийский газопровод из Норвегии, который начнет прокачку газа уже с октября и должен обеспечить полную независимость Польши от газа из РФ.

Премьер упомянул также о том, что Польша строит в дополнение к существующим новые интерконнекторы, которые обеспечат связь польской газотранспортной системы с соседями – в том числе со Словакией и Литвой.

Сегодня российский Газпром подтвердил, что с 27 апреля приостанавливает поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с "неуплатой в рублях".

Свиноуйсьце

Сергей Бережной

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