UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Польши признал режим Путина фашистским

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 13:43
Премьер Польши признал режим Путина фашистским - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: Facebook / MorawieckiPL)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал режим Владимира Путина фашистским после того, как стало известно о массовых убийствах находившегося под российской оккупацией гражданского населения в пригородах Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Буча, Ирпень, Гостомель, Мотыжин – так называются города, которые каждый из нас, наверное, запомнит на всю жизнь. Россияне совершили преступление геноцида", – сказал Моравецкий на пресс-конференции в понедельник.

Он заявил, что с сегодняшнего дня Европейский Союз должен проявить особую решимость, чтобы остановить преступления российской армии и "сломать военную машину Путина". По его словам, санкции должны привести к конфискации всех активов, которые держат в западных банках те, кто поддерживают "фашистский российский режим".

Моравецкий подчеркнул при этом, что переговоры с Путиным ни к чему не приведут.

"Президент Макрон, сколько раз вы разговаривали с Путиным? Чего вы достигли? С преступниками не ведут дискуссий. С преступниками надо бороться. Вели бы вы переговоры с Гитлером? Со Сталиным? С Пол Потом", – обратился польский премьер к Макрону.

Читайте также
Макрон выступил за остановку экспорта угля и нефти из России в ЕС после зверств в Буче

Он также раскритиковал бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель, которая "молчала с начала войны", но несет часть ответственности за то, что ее страна имеет такую большую зависимость от энергоносителей из России.

"Российская агрессия – это не случайность. Это ядро системы. Фашистской российской системы. Это факт. Россия использует агрессию как принцип своей политики", – сказал Моравецкий, добавив, что еще в ноябре предупреждал о возможности чисток в Украине в случае российской агрессии.

  • 2 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
  • На улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий Россия Ангела Меркель эмманюэль макрон война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 