Премьер Польши признал режим Путина фашистским

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал режим Владимира Путина фашистским после того, как стало известно о массовых убийствах находившегося под российской оккупацией гражданского населения в пригородах Киева.

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"Буча, Ирпень, Гостомель, Мотыжин – так называются города, которые каждый из нас, наверное, запомнит на всю жизнь. Россияне совершили преступление геноцида", – сказал Моравецкий на пресс-конференции в понедельник.

Он заявил, что с сегодняшнего дня Европейский Союз должен проявить особую решимость, чтобы остановить преступления российской армии и "сломать военную машину Путина". По его словам, санкции должны привести к конфискации всех активов, которые держат в западных банках те, кто поддерживают "фашистский российский режим".

Моравецкий подчеркнул при этом, что переговоры с Путиным ни к чему не приведут.

"Президент Макрон, сколько раз вы разговаривали с Путиным? Чего вы достигли? С преступниками не ведут дискуссий. С преступниками надо бороться. Вели бы вы переговоры с Гитлером? Со Сталиным? С Пол Потом", – обратился польский премьер к Макрону.

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Он также раскритиковал бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель, которая "молчала с начала войны", но несет часть ответственности за то, что ее страна имеет такую большую зависимость от энергоносителей из России.

"Российская агрессия – это не случайность. Это ядро системы. Фашистской российской системы. Это факт. Россия использует агрессию как принцип своей политики", – сказал Моравецкий, добавив, что еще в ноябре предупреждал о возможности чисток в Украине в случае российской агрессии.

2 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

На улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Андрей Водяный

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