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Путин опаснее Гитлера или Сталина, эту идеологию нужно уничтожить – премьер-министр Польши

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 13:03
Путин опаснее Гитлера или Сталина, эту идеологию нужно уничтожить – премьер-министр Польши - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — AP Photo, Thibault Camus)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что лидер страны-оккупанта России Владимир Путин опаснее вождя немецких нацистов Адольфа Гитлера или советского диктатора Иосифа Сталина и "его чудовищную идеологию нужно уничтожить". Он призвал в статье для The Telegraph к депутинизации России.

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По словам польского премьера, идеология Путина держится на "самом смертоносном оружии" и СМИ для пропаганды.

"Путин – это не Гитлер и не Сталин. К сожалению, он более опасен. Не так давно Польша информационно воевала с Россией по поводу причин Второй мировой войны. Мы победили, но Путин добился своих целей. Он заразил интернет миллионами фейковых новостей", – отметил Моравецкий.

Упоминая украинские города вроде Бучи, Ирпеня и Мариуполя, где "улицы залиты кровью невинных", он пишет, что это все – свидетельство "возвращения проклятых идеологий" Сталина и Гитлера.

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Польский топ-чиновник обвинил Запад в "равнодушии, позволившем Путину разработать идеологию, схожую с коммунизмом и нацизмом 20-го века", во "впадении в блаженное забвение" и игнорировании угроз от России, тогда как Москва последние 30 лет "продолжала работать над воскрешением демонов истории".

"Иллюзия того, что история не может повториться, обнажилась 24 февраля этого года. <...> Мы потеряем свою душу, нашу свободу и суверенитет, так как Россия не остановится на Киеве, она пойдет в затяжной поход на запад, и нам решать, где мы ее остановим", – заявил Моравецкий.

Польша с первых дней полномасштабного российского вторжения (и до него) является одним из самых мощных союзников Украины. Страна открыла границы для миллионов украинских беженцев, передает ВСУ вооружение и боеприпасы, а также выступает за самые жесткий санкции против РФ.

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Евгений Пилипенко
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Иосиф Сталин Матеуш Моравецкий война история польша владимир путин адольф гитлер
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