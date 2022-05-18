Страны Балтии и Польша попросили НАТО увеличить количество войск на их территории.

Страны Балтии и Польша попросили НАТО значительно расширить военное присутствие на их территории: прислать больше войск и разместить системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Washington Post.

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"Прямая военная агрессия России против союзников по НАТО нельзя исключать. Россия может быстро сгруппировать военные силы вдоль восточной границы НАТО и начать короткую войну против альянса с fait accompli", – говорится в совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии.

Они просят увеличить контингенты, дислоцированные на их территориях, с 2000 до 6000 военнослужащих и подготовить отдельный дивизион, который был бы способен быстро отправиться на защиту этих стран в случае войны.

В Польше уже находятся 10 000 американских военнослужащих (до войны было вдвое меньше – 4500), но она хочет увеличить присутствие НАТО еще больше.

Читайте также Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом Однако, как пишет Washington Post, другие члены альянса, такие как Франция и Италия, сомневаются, будет ли Россия после вторжения в Украину представлять угрозу для НАТО в ближайшее время . В США же считают постоянное размещение большого количества войск на востоке альянса дорогим и сложным. Администрация Джо Байдена увеличила свое военное присутствие в Европе с 60 000 до 100 000 в ответ на российскую агрессию в Украине. Значительная часть этих войск живет во временных казармах на раскладушках.

Андрей Водяный

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