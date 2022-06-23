Моравецкий о Литве: Не думаю, что РФ решится поднять руку на сильнейший в истории альянс

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия не решится атаковать Сувалкский перешеек на границе Польши и Литвы, ведь это – территория НАТО, сильнейшего альянса в истории. Об этом сообщает Польское радио.

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По его словам, Сувалкский перешеек (ведет к российскому эксклаву, Калининградской области) считается одним из самых критических мест на карте Североатлантического альянса, поэтому присутствие войск НАТО там очень сильное, а защита – надлежащая и адекватная.

"Польша не является стороной войны, как и НАТО не является стороной войны. Польша является членом мощнейшего военного альянса в истории мира. Я не думаю, что Россия решится поднять руку на сильнейший союз в мировой истории", – сказал он.

Моравецкий также отметил, что Россия очень тяжело справляется с войной в Украине. По его словам, РФ хоть и имеет преимущество, все равно не может быстро найти решения в свою пользу.

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Марк Сировой

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