Моравецкий о Литве: Не думаю, что РФ решится поднять руку на сильнейший в истории альянс
Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия не решится атаковать Сувалкский перешеек на границе Польши и Литвы, ведь это – территория НАТО, сильнейшего альянса в истории. Об этом сообщает Польское радио.
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По его словам, Сувалкский перешеек (ведет к российскому эксклаву, Калининградской области) считается одним из самых критических мест на карте Североатлантического альянса, поэтому присутствие войск НАТО там очень сильное, а защита – надлежащая и адекватная.
"Польша не является стороной войны, как и НАТО не является стороной войны. Польша является членом мощнейшего военного альянса в истории мира. Я не думаю, что Россия решится поднять руку на сильнейший союз в мировой истории", – сказал он.
Моравецкий также отметил, что Россия очень тяжело справляется с войной в Украине. По его словам, РФ хоть и имеет преимущество, все равно не может быстро найти решения в свою пользу.
- Литва в соответствии с санкциями ЕС ограничила транзит некоторых грузов в Калининградскую область России.
- РФ начала угрожать Литве ответными мерами. Politico писало, что если РФ решится на войну с НАТО, то ее первой целью может стать Сувалкский перешеек.
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