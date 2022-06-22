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Нападение на Литву будет нападением на США и НАТО. Госдеп отреагировал на угрозы России

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 06:59
Нападение на Литву будет нападением на США и НАТО. Госдеп отреагировал на угрозы России - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Потенциальное нападение России на Литву будет поводом для активации пятой статьи устава НАТО, то есть США и все страны Альянса станут прямыми участниками конфликта. Об это на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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На вопрос о напряженности вокруг Калининграда и угрозах России в адрес Литвы Прайс заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину США предостерегали Кремль о своей приверженности пятой статье устава НАТО.

"Нападение на одну из стран НАТО будет означать нападение на всех. Эта приверженность со стороны Соединенных Штатов является непреклонной", — заявил спикер Госдепа. 

Он напомнил, что Литва является членом НАТО, а США продолжат выполнять обязательства, которые взяли на себя в рамках Альянса. 

СПРАВКА. Пятая статья Вашингтонского договора НАТО гласит: коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
  • Ранее Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на 18 июня прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза. В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве, заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будет развязаны руки для решения вопроса любыми способами".  
  • Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Читайте также: Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО — Politico 

Дмитрий Гриниченко
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нато госдеп литва калининград Нед Прайс
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