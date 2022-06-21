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Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО — Politico

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 14:38
Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО — Politico - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Литва может стать первой целью российского диктатора Владимира Путина, если он решится на конфронтацию с НАТО — речь идет о так называемом Сувалкском коридоре, который расположен на границе Польши и Литвы. Об этом пишет издание Politico.

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Западные военные аналитики предупреждают, что Сувалкский коридор, протянувшийся примерно на 100 км вдоль литовско-польской границы, между Беларусью на востоке и Калининградом на западе, вероятно, станет одной из первых целей Путина, если он решит начать конфронтацию с НАТО.

Данный участок местности является сухопутным коридором в Калининград. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес также считает, что в конфликте с Западом Россия может ворваться в коридор одновременно с востока и запада, отрезав страны Балтии от их союзников на юге.

"Это огромная уязвимость, потому что вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО", — сказал Ильвес.

Такой шаг также привел бы к немедленному противостоянию между Москвой и членами НАТО, обладающими ядерным оружием, и поставил бы мир на грань конфронтации, "которая закончится концом человечества".

Одновременно издание отмечает, что нет причин предполагать, что нападение неизбежно, хотя Путину, похоже, нравится заставлять западные страны раздумывать, каким будет его следующий шаг.

Сувалкский коридор (Карта: politico)

  • Ранее Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на 18 июня прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза. В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве, заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будет развязаны руки для решения вопроса любыми способами".  
  • Литва – среди самых активных союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной военной агрессии. Вильнюс является адвокатом наиболее жестких санкций против РФ и выступает против любого умиротворения оккупантов.

Читайте также: "Москва должна винить только себя". Кулеба отреагировал на угрозы России в адрес Литвы 

Дмитрий Гриниченко
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